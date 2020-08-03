Неудачное знакомство толкнуло калининградца на грабеж

3 Авг. 2020 2020-08-03T21:22:04+03:00

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В Калининграде мужчина ограбил женщину, с которой хотел познакомиться. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Литовский Вал. К проходившей мимо женщине подошел незнакомец и предложил познакомиться. Получив отказ, злоумышленник последовал за ней и дождался, когда у неё позвонит телефон.

«Убедившись, что рядом нет других людей, мужчина подбежал и вырвал смартфон из рук, после чего скрылся», - сообщили в пресс-службе полиции.

Сотрудники полиции выяснили приметы мужчины и направили ориентировки всем наружным нарядам. Вскоре им стало известно, что разыскиваемый является жителем Краснознаменского района.

Полицейские задержали 25-летнего мужчину и доставили его в отдел. На него завели уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU