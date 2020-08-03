В Калининграде продавщица украла из кассы магазина 365 тыс рублей

3 Авг. 2020 2020-08-03T21:15:52+03:00

37-летняя женщина воровала деньги в течение пяти месяцев, а затем уволилась

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В Калининграде полицейские раскрыли крупную кражу из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Недостачу в 365 тыс рублей выявили в ходе ревизии в магазине на улице Портовой. В ходе проверки выяснилось, что к краже причастна бывшая продавец.

37-летняя продавщица воровала деньги в течение пяти месяцев, а затем уволилась. Когда ее задержали, выяснилось, что все деньги она уже потратила.

На женщину завели уголовное дело по статье «Кража в крупном размере», ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU