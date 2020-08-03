2020-08-03T21:15:52+03:00
Общество

В Калининграде продавщица украла из кассы магазина 365 тыс рублей

37-летняя женщина воровала деньги в течение пяти месяцев, а затем уволилась
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде полицейские раскрыли крупную кражу из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Недостачу в 365 тыс рублей выявили в ходе ревизии в магазине на улице Портовой. В ходе проверки выяснилось, что к краже причастна бывшая продавец.

37-летняя продавщица воровала деньги в течение пяти месяцев, а затем уволилась. Когда ее задержали, выяснилось, что все деньги она уже потратила.

На женщину завели уголовное дело по статье «Кража в крупном размере», ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неудачное знакомство толкнуло калининградца на грабеж
В Калининграде продавщица украла из кассы магазина 365 тыс рублей
Жителей Калининграда приглашают пройти кинопрактику на съемочной площадке
Калининградцы задолжали за тепло и горячую воду более 800 млн рублей
Ревнивый калинниградец зарезал приятеля и получил 7 лет "строгача"
На ул. Карамзина в Калининграде построят торгово-развлекательный комплекс
В Калининграде сняли ограничения на работу стоматологических клиник
Калининградец едва не лишился, жены, тещи и машины
Назначен новый глава областной трудовой инспекции
На Моспроспекте восстановили прежнюю схему движения троллейбусов
В калининградских поликлиниках стартовало тестирование крови на антитела к коронавирусу
В Калининграде главный инженер требовал деньги за свою подпись
Жителя Гурьевска будут судить за ДТП с погибшим
Избежавшего смертной казни калининградца отправили в колонию за уклонение от надзора
Райффайзенбанк снизил ставку потребительского кредитования
В Полесске завели дело на водителя, который протаранил кафе
Кирилл Юткин покинул пост директора «Россети Янтарь»
Tele2 изучила спрос на неоператорские услуги
В Калининграде пьяный мужчина выпал из окна второго этажа
В Калининграде на выходных обнаружили три боеприпаса времен войны
Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса
В Калининграде на многоэтажке появился портрет врача, борющегося с коронавирусом