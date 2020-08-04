2020-08-04T08:41:50+03:00
Общество

В Светлом горело кафе

Произошел пожар в коридоре, также сгорело 20 квадратных метров кровли.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В понедельник днем в Светлом произошел пожар в одном из кафе. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16.17 с улицы Заводской. В одноэтажном кафе произошел пожар в коридоре, также сгорело 20 квадратных метров кровли.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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