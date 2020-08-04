Жителю Светлогорска повредили машину из-за неправильной парковки
В Светлогорске неправильная парковка автомобиля стала причиной уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратился местный житель, который сообщил, что ему разбили автомобиль. Полицейские провели поквартирный обод, опросили жильцов дома, в результате чего установили, что к преступлению причастен сосед потерпевшего.
«Выяснилось, что горожанин парковал свою легковушку у входа в подъезд, что возмущало некоторых жителей. Один из них сделал замечание мужчине, однако тот его проигнорировал. В один из дней, злоумышленник, выходя их подъезда с велосипедом, специально повредил машину. Ущерб от его действий составил 40 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба».
ИСТОЧНИК KP.RU