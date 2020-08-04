2020-08-04T10:37:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде за сутки выявлено 4 новых случая коронавируса

Всего в области зарегистрировано 2933 случая заболевания
Виктор Сергеев
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Калининградской области за сутки выявлено четыре новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в области по состоянию на вторник, 4 августа, зарегистрировано 2933 случая заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 878 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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