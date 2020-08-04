В Калининграде от коронавируса умер пожилой мужчина

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:17:52+03:00

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В Калининградской области умер пациент с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Скончался 75-летний мужчина, у которого была тяжелая форма двухсторонней полисегментарной пневмонии на фоне органического поражения центральной нервной системы.

Таким образом, количество летальных случаев в регионе составляет 51.

Как ранее писала "Комсомолка", за сутки в области выявлено 4 новых случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU