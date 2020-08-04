Капитан судна, приезжий из Москвы и полицейский: У кого в Калининграде выявили коронавирус
За сутки в Калининградской области выявлено 4 новых случая коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
Среди заболевших прибывших из рейса капитан судна, представитель московской компании, сотрудник правоохранительных органов и безработный.
У двоих заболевание реализовалось последовательно после контакта в семье с ранее заболевшими родственниками.
Также за сутки в области от коронавируса умер 75-летний мужчина, у него была крайне тяжёлая форма двухсторонней полисегментарной пневмонии на фоне органического поражения ЦНС.
ИСТОЧНИК KP.RU