Капитан судна, приезжий из Москвы и полицейский: У кого в Калининграде выявили коронавирус

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:22:17+03:00

В области за сутки подтверждено 4 новых случая инфекции

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За сутки в Калининградской области выявлено 4 новых случая коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Среди заболевших прибывших из рейса капитан судна, представитель московской компании, сотрудник правоохранительных органов и безработный.

У двоих заболевание реализовалось последовательно после контакта в семье с ранее заболевшими родственниками.

Также за сутки в области от коронавируса умер 75-летний мужчина, у него была крайне тяжёлая форма двухсторонней полисегментарной пневмонии на фоне органического поражения ЦНС.

ИСТОЧНИК KP.RU