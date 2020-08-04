В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:27:03+03:00

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В Калининграде во вторник, 4 августа, в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. П. Морозова 115б, 115в, 130а, ул. Коммунистическая 36-48, 46а-г, 48а-г, 50-54, 52а-в, 53-59, 54а, 54б, 56а-г, 58а-58г, 61-79, 79а, 79б, ул. Печатная 55, 57а, ул. П. Морозова 115а, ул. Аллея Смелых 82, 82а, 84б, 86а, ул. Косм. Леонова 48-56, ул. Чекистов 1-11а, 13-15а, ул. Войнич 1 (школа № 10), 2 (д/сад № 119), 3-15, ул. Лейт. Яналова 14-16а, 18-20а, пр-кт Советский 73-79, ул. Алябьева 34-36, ул. Банковская 14-20.

Холодное водоснабжение приостановлено до 15 часов на ул. А. Невского 51, ул. Мореходная 3, ул. У. Громовой 39, 66, ул. Красная 63а; до 18 часов - на ул. Рокоссовского 1-7.

ИСТОЧНИК KP.RU