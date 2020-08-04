Межгосударственный авиационный комитет расследует крушение самолета под Калининградом

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:49:14+03:00

ЧП произошло в субботу, 2 августа в районе поселка Стрельцово

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование причин падения самолета под Калининградом. Об этом сообщается на сайте комитета.

Напомним, ЧП произошло в субботу, 2 августа в районе поселка Стрельцово. Там потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna F-172-H.

В результате падения пострадали человека, двое из них госпитализированы, третий находится на амбулаторном лечении.

Для расследования авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, которая уже приступила к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU