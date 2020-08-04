В мэрии Калининграда рассказали, когда начнется благоустройство улицы Соммера
Работы по благоустройству улицы Соммера начнутся уже завтра, об этом сообщил заместитель главы администрации, председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов.
3 августа специальная комиссия провела осмотр ремонтируемого участка улицы.
- По газификации, теплосетям и водоканалу работы уже заканчиваются. После них выходит подрядчик, который выполняет работы по благоустройству. Вот он обязан сделать полное ограждение этой территории. Сегодня - завтра он это сделает. Соответственно, мы поставим указатели, и будет видно, как обойти,- прокомментировал Александр Купцов.
ИСТОЧНИК KP.RU