В мэрии Калининграда рассказали, когда начнется благоустройство улицы Соммера

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:13:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Работы по благоустройству улицы Соммера начнутся уже завтра, об этом сообщил заместитель главы администрации, председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов.

3 августа специальная комиссия провела осмотр ремонтируемого участка улицы.

- По газификации, теплосетям и водоканалу работы уже заканчиваются. После них выходит подрядчик, который выполняет работы по благоустройству. Вот он обязан сделать полное ограждение этой территории. Сегодня - завтра он это сделает. Соответственно, мы поставим указатели, и будет видно, как обойти,- прокомментировал Александр Купцов.

ИСТОЧНИК KP.RU