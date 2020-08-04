2020-08-04T12:25:49+03:00
Происшествия

На пляже в Светлогорске нашли тело жителя Липецка

По предварительным данным, 64-летний мужчина погиб вечером 3 августа
Игорь ОРЕХОВ
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Утром 4 августа отдыхающие обнаружили на пляже в Светлогорске мертвого мужчину. Его личность установили быстро – им оказался 64-летний житель города Липецк. Мужчина гостил в одном из местных санаториев.

- По факту произошедшего организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в областном Следственном управлении СКР. – На теле погибшего видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, человек погиб накануне вечером. Назначена судебно-медицинская экспертиза. После выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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