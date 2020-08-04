Осужденному за взятку экс-чиновнику правительства заменили строгий режим на исправительные работы
Бывшему первому заместителю руководителя Конкурсного агентства Валентину Айвазяну, осужденному за получение крупной взятки, заменили лишение свободы на исправительные работы. Решение об этом принял Багратионовский районный суд, прокуратура выступила против и подала апелляционное представление. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Айвазяна в декабре 2014 года приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на взятку в размере 4 млн рублей. Высокопоставленный чиновник регионального правительства попался на устранении конкурентов при проведении аукциона на строительство канализационного коллектора на Юго-Востоке Калининграда и организовал победу «правильной компании» за щедрое «вознаграждение».
Суд в Багратионовске заменил Айвазяну неотбытую часть наказания на исправительные работы на два года с удержанием в доход государства 5% из его зарплаты.
ИСТОЧНИК KP.RU