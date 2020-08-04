2020-08-04T12:30:45+03:00
Общество

Осужденному за взятку экс-чиновнику правительства заменили строгий режим на исправительные работы

Прокуратура обжаловала решение суда
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Бывшему первому заместителю руководителя Конкурсного агентства Валентину Айвазяну, осужденному за получение крупной взятки, заменили лишение свободы на исправительные работы. Решение об этом принял Багратионовский районный суд, прокуратура выступила против и подала апелляционное представление. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Айвазяна в декабре 2014 года приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на взятку в размере 4 млн рублей. Высокопоставленный чиновник регионального правительства попался на устранении конкурентов при проведении аукциона на строительство канализационного коллектора на Юго-Востоке Калининграда и организовал победу «правильной компании» за щедрое «вознаграждение».

Суд в Багратионовске заменил Айвазяну неотбытую часть наказания на исправительные работы на два года с удержанием в доход государства 5% из его зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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