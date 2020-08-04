«Еле отпрыгнул»: На ул. Горького в Калининграде БМВ пробила забор и вылетела на тротуар
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде автомобиль в результате ДТП пробил дорожное ограждение и выехал на тротуар. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в «Вконтакте».
Авария произошла во вторник утром на перекрестке ул. Горького-Зеленая. Там столкнулись БМВ и «Рено», после чего БМВ выехала на тротуар.
«Еле отскочил», - написал в комментариях один из очевидцев происшествия.
По предварительным данным, водитель «Рено» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с БМВ. Оба водителя не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU