2020-08-04T13:33:06+03:00
Общество

Янтарный комбинат добыл уникальный самородок-тяжеловес

Экземпляр овальной формы получил название «Десантник»
Виктор Сергеев
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..Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»
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На Янтарном комбинате добыли очередной самородок весом свыше 1218 граммов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Уникальный экземпляр овальной формы получил название «Десантник» в честь Дня Военно-воздушных сил России, который отмечался 2 августа.

«Этот самородок стал седьмым по счету в добычном сезоне 2020 года. Его предшественник – самородок «Флотский» – обрел свое имя благодаря Дню военно-морского флота», -сообщили на Комбинате.

Самородками называются янтарные образования весом свыше 1 килограмма. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018 – 17, в 2017 – 18. До этого в год добывалось не больше 5–6 таких камней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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