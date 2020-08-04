В Черняховске мужчина 17 раз расплачивался чужой картой в магазинах

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:02:53+03:00

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В Черняховске местный житель нашел банковскую карту и отправился в магазин за покупками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

45-летний горожанин покупал спиртное и распивал его с приятелем. В общей сложности, он 17 раз посетил магазин, потратив 17 тысяч рублей.

В ходе проверки полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. На мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальная санкция по данной статье – 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU