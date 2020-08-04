2020-08-04T14:28:51+03:00
Общество

Стало известно, где разместят фоторадары в Калининградской области на этой неделе

Виктор Сергеев
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..Фото: Безопасный город
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«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области на этой неделе.

С 4 по 10 августа передвижные фоторадары будут установлены:

1. На 29 километре автодороги «КалининградЧерняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 38 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

3. На 46 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

4. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

5. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

6. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».

7. В пос. Сосновка, автодорога «Приморское полукольцо с подъездом к г. Зеленоградску».

8. На 51 километре автодороги «ГвардейскСоветск – госграница с Литовской республикой».

9. На 23 километре автодороги «Калининград – Крылово через Правдинск».

10. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».

ИСТОЧНИК KP.RU

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