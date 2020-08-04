2020-08-04T14:58:39+03:00
Общество

В Отрадном школьница получила травму головы после падения с откоса

Пострадавшую госпитализировали
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В районе Отрадного на минувших выходных взрослые не уследили за девочкой, которая играла у откоса. Школьница забралась повыше и упала, получив травму головы. Об этом сообщается на странице администрации Светлогорска в «Фейсбук»

«Медик спасательного поста оказал ей первую помощь. Пришлось вызывать скорую и полицию. Ребенка передали родителям полицейские. На пляже она была без присмотра родных», - отметили в администрации муниципалитета.

Кроме этого, в районе лагеря «Огонёк» спасателям на катере пришлось возвращать из воды на берег еще одну девочку. К счастью, всё закончилось благополучно.

По данным администрации, в этом сезоне светлогорские спасатели уже оказали медицинскую помощь без малого 40 отдыхающим, 15 любителей пляжного отдыха смогли выбраться на сушу только с помощью спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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