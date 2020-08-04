В Черняховске «Ниссан» врезался в дерево: водитель погиб

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:47:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Черняховске во вторник утром в ДТП погиб водитель легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Ленина. Там в придорожное дерево врезался «Ниссан».

По предварительным данным, во время управления мужчина потерял сознание, вследствие чего и совершил ДТП. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя», - сообщили в полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства дорожной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU