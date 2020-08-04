На выходных в Башне Врангеля пройдет дизайнерская выставка
Вход свободный
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Большая выставка Big BOOM Market в Башне Врангеля состоится 8 и 9 августа . На данный момент, как сообщают организаторы мероприятия, заявлено более 60 участников.
На выставке-продаже будут представлены различные аксессуары, одежда, косметика, товары для детей и многое другое. Также под открытым небом можно будет посетить различные мастерские, зону для отдых и послушать музыку.
Можно приходить с животными. Вход - свободный. Выставка пройдет с 14.00 – 20.00.
ИСТОЧНИК KP.RU