4 Авг. 2020 2020-08-04T16:29:13+03:00

Аварию спровоцировал водитель «Рено», который разворачивался в нарушение ПДД

Изменить размер текста: A A

В группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» опубликовано видео ДТП на улице Горького в Калининграде.

На записи видно, что водитель «Рено» поворачивает налево и не уступает дорогу БМВ. В результате столкновения БМВ врезалась в дорожное ограждение и выехала на тротуар. Проходившие мимо пешеходы успели отскочить.

ДТП на улице Горького в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU