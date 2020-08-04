Опубликовано видео ДТП на улице Горького в Калининграде
Аварию спровоцировал водитель «Рено», который разворачивался в нарушение ПДД
Фото: Иван ВербовскийФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» опубликовано видео ДТП на улице Горького в Калининграде.
На записи видно, что водитель «Рено» поворачивает налево и не уступает дорогу БМВ. В результате столкновения БМВ врезалась в дорожное ограждение и выехала на тротуар. Проходившие мимо пешеходы успели отскочить.
ДТП на улице Горького в Калининграде.
ИСТОЧНИК KP.RU