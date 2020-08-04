На улицы Калининграда вернулись торговцы польской санкционкой
Несмотря на то, что для большинства калининградцев границы остаются закрытыми, на улицах города снова появились торговцы санкционными продуктами. Об этом сегодня после сегодняшнего оперативного совещания в мэрии заявил председатель комитета муниципального контроля мэрии Евгений Чернышев.
- Мы предсказывали, что количество уличных торговцев после снятия ограничительных мер вырастет. Так и получилось. Сейчас впервые начали появляться торговцы, которые работают с польскими санкционными продуктами, -пожаловался чиновник и пообещал ответные меры: - С начала года на нелегальных уличных торговцев было составлено 434 протокола. Наша активность возрастает тоже. Но здесь игра в кошки-мышки, которая не сильно радует горожан.
В этом году нелегальных торговцев оштрафовали на общую сумму 885 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU