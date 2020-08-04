2020-08-04T17:29:05+03:00
Общество

На улицы Калининграда вернулись торговцы польской санкционкой

Мэрия обещает ответные меры
Николай Литвинов
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..Фото: предоставлено очевидцем
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Несмотря на то, что для большинства калининградцев границы остаются закрытыми, на улицах города снова появились торговцы санкционными продуктами. Об этом сегодня после сегодняшнего оперативного совещания в мэрии заявил председатель комитета муниципального контроля мэрии Евгений Чернышев.

- Мы предсказывали, что количество уличных торговцев после снятия ограничительных мер вырастет. Так и получилось. Сейчас впервые начали появляться торговцы, которые работают с польскими санкционными продуктами, -пожаловался чиновник и пообещал ответные меры: - С начала года на нелегальных уличных торговцев было составлено 434 протокола. Наша активность возрастает тоже. Но здесь игра в кошки-мышки, которая не сильно радует горожан.

В этом году нелегальных торговцев оштрафовали на общую сумму 885 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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