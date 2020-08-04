Калининградца будут судить за контрабанду медпрепаратов из Польши

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:47:55+03:00

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В Багратионовске будут судить мужчину, который перевез через границу запрещенные медицинские препараты. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В марте этого года калининградец купил в польской аптеке 78 таблеток, содержащий в своём составе псевдоэфедрин. Это вещество включено в список прекурсоров наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Кроме того, он приобрел 59 флаконов с жидкостью, содержащей сильнодействующее вещество тропикамид, общей массой 295 грамма и 112 капсул порошкообразного вещества - прегабалин, общей массой 32,48 грамма.

Медпрепараты мужчина поместил в салоне своей машины, их обнаружили входе таможенного досмотра.

По данному факту было возбуждены уголовные дела за контрабанду прекурсора наркотических средств и контрабанду сильнодействующих веществ. Судебное заседание по состоится 12 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU