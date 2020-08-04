Калининградец вымогал деньги за интимные фото у 15-летней школьницы

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:56:15+03:00

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который вымогал деньги у 15-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Молодая калининградка познакомилась в интернете с мужчиной и вскоре отправила ему свои интимные фотографии. После этого новый ухажер с поддельного аккаунта написал девушке, что ей необходимо перечислить ему деньги, иначе он распространит пикантные фото среди ее знакомых. Испугавшись, школьница перевела необходимую сумму на указанный мужчиной счет.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 19-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Вымогательство», злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU