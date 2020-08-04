2020-08-04T19:04:23+03:00
Общество

По факту гибели 16-летнего подростка на Балткосе возбуждено уголовное дело

Подросток утонул
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка на Балтийской косе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

27 июля учащиеся и выпускники Калининградского морского лицея участвовали в шлюпочном походе. На следующий день тело 16-летнего подростка обнаружено неподалеку от палаточного лагеря. Экспертиза установила, что он утонул.

«В рамках возбужденного уголовного дела следственным путем будут детально установлены все обстоятельства, приведшие к трагедии, причины и условия, ей способствовавшие. По уголовному делу производятся допросы свидетелей, в учебных заведениях истребована необходимая документация. Ход следствия поставлен на контроль руководством следственного управления», - сообщили в пресс-службе СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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