По факту гибели 16-летнего подростка на Балткосе возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка на Балтийской косе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
27 июля учащиеся и выпускники Калининградского морского лицея участвовали в шлюпочном походе. На следующий день тело 16-летнего подростка обнаружено неподалеку от палаточного лагеря. Экспертиза установила, что он утонул.
«В рамках возбужденного уголовного дела следственным путем будут детально установлены все обстоятельства, приведшие к трагедии, причины и условия, ей способствовавшие. По уголовному делу производятся допросы свидетелей, в учебных заведениях истребована необходимая документация. Ход следствия поставлен на контроль руководством следственного управления», - сообщили в пресс-службе СК.
ИСТОЧНИК KP.RU