В Калининграде врачи 9 часов удаляли пациенту опухоль у основания черепа

4 Авг. 2020 2020-08-04T21:34:11+03:00

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В Калининградской областной клинической больнице 49-летнему жителю Советска удалили крупную опухоль у основания черепа. Об этом сообщает региональныц минздрав.

- Операция, длившаяся девять часов, выполнена по новой методике. Спасала пациента мультидисциплинарная бригада врачей под руководством главного внештатного нейрохирурга регионального минздрава, заведующего вторым нейрохирургическим отделением Эдуарда Хасаншина, - рассказали в ведомстве.

Как рассказал доктор, пациент два десятка лет жаловался на головные боли, связывая их с переменой погоды и усталостью, обследований не проходил. Несколько недель назад симптомы усилились, и он обратился за медицинской помощью, прошел МРТ. В срочном порядке советчанину провели операцию по тотальному удалению новообразования.

Спустя полторы недели мужчина уже вернулся к привычной жизни, никаких неврологических расстройств не наблюдается.

- В областной больнице продолжается работа по выполнению сложнейших нейрохирургических операций, - отметил Эдуард Хасаншин. - Когда меня приглашали на работу в регион, мне поставили задачу – улучшить качество и доступность медицинской помощи. По сравнению с 2017 годом, в 2019-м мы провели на 400 операций больше. В планах – работа по целому ряду новых методик, начнем после завершения пандемии: будем лечить болевые синдромы, и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU