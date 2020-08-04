2020-08-04T21:48:08+03:00
Общество

Завтра в Калининграде пройдет прощание с бывшим мэром Юрием Савенко

Горожан просят соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности
Надежда РЖЕВСКАЯ
Поделиться:
Юрий Савенко.Юрий Савенко.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Церемония прощания с Юрием Алексеевичем Савенко, мэром Калининграда 1998-2007 годов, Почетным Гражданином нашего города, состоится 5 августа. Об этом сообщили в мэрии Калининграда.

Проститься с бывшим градоначальником можно будет в храме святого благоверного великого князя Александра Невского (ул.А. Невского, 8) с 12.00 до 13.30.

- С учетом санитарно-эпидемической ситуации просим всех, кто придет на церемонию прощания, соблюдать рекомендуемые меры безопасности, - попросили горожан в мэрии.

Чем запомнится Юрий Савенко горожанам - читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завтра в Калининграде пройдет прощание с бывшим мэром Юрием Савенко
В Калининграде врачи 9 часов удаляли пациенту опухоль у основания черепа
По факту гибели 16-летнего подростка на Балткосе возбуждено уголовное дело
Калининградец вымогал деньги за интимные фото у 15-летней школьницы
Калининградца будут судить за контрабанду медпрепаратов из Польши
На улицы Калининграда вернулись торговцы польской санкционкой
В Черняховске на «зебре» сбили 79-летнюю женщину
Опубликовано видео ДТП на улице Горького в Калининграде
На выходных в Башне Врангеля пройдет дизайнерская выставка
В Черняховске «Ниссан» врезался в дерево: водитель погиб
В Отрадном школьница получила травму головы после падения с откоса
Стало известно, где разместят фоторадары в Калининградской области на этой неделе
В Черняховске мужчина 17 раз расплачивался чужой картой в магазинах
Янтарный комбинат добыл уникальный самородок-тяжеловес
«Еле отпрыгнул»: На ул. Горького в Калининграде БМВ пробила забор и вылетела на тротуар
Осужденному за взятку экс-чиновнику правительства заменили строгий режим на исправительные работы
На пляже в Светлогорске нашли тело жителя Липецка
В мэрии Калининграда рассказали, когда начнется благоустройство улицы Соммера
Межгосударственный авиационный комитет расследует крушение самолета под Калининградом
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
Капитан судна, приезжий из Москвы и полицейский: У кого в Калининграде выявили коронавирус
В Калининграде от коронавируса умер пожилой мужчина
В Калининграде за сутки выявлено 4 новых случая коронавируса
Жителю Светлогорска повредили машину из-за неправильной парковки
В Светлом горело кафе
Неудачное знакомство толкнуло калининградца на грабеж
В Калининграде продавщица украла из кассы магазина 365 тыс рублей