Завтра в Калининграде пройдет прощание с бывшим мэром Юрием Савенко

4 Авг. 2020 2020-08-04T21:48:08+03:00

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Церемония прощания с Юрием Алексеевичем Савенко, мэром Калининграда 1998-2007 годов, Почетным Гражданином нашего города, состоится 5 августа. Об этом сообщили в мэрии Калининграда.

Проститься с бывшим градоначальником можно будет в храме святого благоверного великого князя Александра Невского (ул.А. Невского, 8) с 12.00 до 13.30.

- С учетом санитарно-эпидемической ситуации просим всех, кто придет на церемонию прощания, соблюдать рекомендуемые меры безопасности, - попросили горожан в мэрии.

Чем запомнится Юрий Савенко горожанам - читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU