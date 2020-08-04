Завтра в Калининграде пройдет прощание с бывшим мэром Юрием Савенко
Горожан просят соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности
Юрий Савенко.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Церемония прощания с Юрием Алексеевичем Савенко, мэром Калининграда 1998-2007 годов, Почетным Гражданином нашего города, состоится 5 августа. Об этом сообщили в мэрии Калининграда.
Проститься с бывшим градоначальником можно будет в храме святого благоверного великого князя Александра Невского (ул.А. Невского, 8) с 12.00 до 13.30.
- С учетом санитарно-эпидемической ситуации просим всех, кто придет на церемонию прощания, соблюдать рекомендуемые меры безопасности, - попросили горожан в мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU