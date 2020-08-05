Суд арестовал 4 автомобиля калининградского бизнесмена

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:25:38+03:00

Гендиректора одной из фирм подозревают в уклонении от уплаты налогов на 28 миллионов рублей

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Гурьевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области возбудил в отношении гендиректора фирмы, специализирующейся на электромонтажных работах, уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Решение принято по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

По версии следствия, 61-летний бизнесмен в период с апреля 2017-го по сентябрь 2018 года, а также с января по март 2019 года вел формальный документооборот по сделкам с рядом субподрядчиков, включив эти сведения в налоговые декларации. В результате государство недополучило в общей сложности 28 миллионов рублей. Закон трактует эту сумму как крупный размер.

На допросе гендиректор сразу вспомнил о своих конституционных правах, воспользовавшись 51-й статьей Основного закона не давать показаний против себя. Сообщается, что в рамках расследования проведено уже 6 обысков, в том числе дома у предпринимателя и в офисе его фирмы. Изъята бухгалтерская документация, назначена бухгалтерская судебная экспертиза.

- Кроме того, по иску следователя судом наложен арест на четыре автомобиля, принадлежащие подозреваемому, а также на автомобиль и 4 объекта недвижимости, зарегистрированных на предприятие, - добавила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. – Общая стоимость арестованного имущества составила 22,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU