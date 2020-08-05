Власти сняли ограничения на железнодорожные поездки в Калининград для всех россиян

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:31:40+03:00

До этого билеты на поезда калининградского направления продавали только зарегистрированным в регионе

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами. Документ опубликован в среду на сайте российского правительства.

«Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами открывается для всех граждан России», - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Из-за коронавируса железнодорожное сообщение на калининградском направлении было приостановлено 6 апреля. С 1 июля движение было восстановлено, но только для зарегистрированных в Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU