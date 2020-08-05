Власти сняли ограничения на железнодорожные поездки в Калининград для всех россиян
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами. Документ опубликован в среду на сайте российского правительства.
«Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами открывается для всех граждан России», - говорится в пояснительной записке к распоряжению.
Из-за коронавируса железнодорожное сообщение на калининградском направлении было приостановлено 6 апреля. С 1 июля движение было восстановлено, но только для зарегистрированных в Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU