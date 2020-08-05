В Калининграде отремонтируют историческое здание банка на ул. Тюленина

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:37:13+03:00

Для этого областные власти забирают здание во временное пользование

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Региональные власти забирают во временное пользование историческое здание банка на улице Тюленина в Калининграде. Сейчас собственник памятника - Министерство обороны РФ, оформляет разрешение, необходимое для заключения договора о безвозмездном пользовании, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Руководитель Службы охраны памятников Евгений Маслов сообщил, что такая схема применяется для того, чтобы отремонтировать памятник архитектуры.

«Здание сельскохозяйственного кредитного банка «Восточно-Прусский ландшафт», бесспорно, одно из самых красивых в Калининграде. К сожалению, его состояние за последние десятилетия только ухудшалось, западная часть находится в аварийном состоянии. По поручению губернатора с собственником памятника был проработан вариант временной безвозмездной передачи региону полномочий пользователя этого объекта. У нас будет 11 месяцев, чтобы разработать проект ремонтных и восстановительных работы и привести здание, прежде всего, его кровлю и фасады, в порядок», – рассказал Евгений Маслов.

По его словам, учреждение «Научно-производственный центр по охране памятников» уже приступило к проектированию ремонта фасада.

«Подготовлена 3D модель барочных фасадов здания. К концу года планируем выдать проект в рамках госзадания нашему НПЦ по охране памятников», – сообщил Евгений Маслов.

ИСТОЧНИК KP.RU