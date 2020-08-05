В Калининграде за сутки выявили 9 новых случаев коронавируса
В Калининградской области за сутки выявлено 9 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе по состоянию на среду, 5 августа, зарегистрировано 2942 случая заболевания.
За последние сутки в России выявлено 5 204 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1 342 случая (25,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране выявлено 866 627 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 139 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 14 490 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU