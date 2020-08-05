В Калининграде под колеса БМВ попала 70-летняя пенсионерка
Женщина получила травмы и была госпитализирована.
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде во вторник, 4 августа, под колеса автомобиля попала пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в Чкаловске на улице Мира. 33-летний водитель БМВ при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 70-летнюю женщину.
В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU