В Калининграде под колеса БМВ попала 70-летняя пенсионерка

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:10:55+03:00

Женщина получила травмы и была госпитализирована.

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В Калининграде во вторник, 4 августа, под колеса автомобиля попала пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в Чкаловске на улице Мира. 33-летний водитель БМВ при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 70-летнюю женщину.

В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU