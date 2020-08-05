В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет света и воды

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:15:19+03:00

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В Калининграде в среду, 5 августа, в течение дня е будет электричества в домах на 19-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. П. Морозова 115б, 115в, 130а, ул. Коммунистическая 36-48, 46а-г, 48а-г, 50-54, 52а-в, 53-59, 54а, 54б, 56а-г, 58а-58г (и ВНС), 61-79, 79а, 79б(и ВНС), ул. Печатная 55, 57а, ул. П. Морозова 115а, ул. Вагоностроительная 3-5, 8а, 11-19, 12-16, ул. Косогорная 5-9, пер. Косогорный 1-3, 2, ул. Литейная 1-9, 2-10, ул. Нефтяная 1, 2 (и котельная), 4, 4а, 15, пр-т Победы 65, 81. 87, ул. Поперечная 15, ул. Радищева 79, 81(СОШ №14), 83-85, 80-88, ул. Ремонтная 1-53, 2, 10, 14-20, ул. Рылеева 5-9, 6-10, ул. Станочная 19, пер. Станочный 4, 13, ул. Ульяновская 4-6, 11, ул. Банковская 25-31(и модуль ГВС).

До 20 часов электричество отключено на ул. Гагарина 79, ул. Еловая аллея 1, 8-10(и котельная), 9-15, 14-16, 20а, 23а-в, г/о «Океан».

Холодное водоснабжение приостановлено до 15 часов на ул. ген.Соммера 23, ул. Мусоргского 74 (и ГССМП), ул. Чайковского 56, ул. Дрожжевая 1 (СОШ №29);

До 18 часов воды не будет на ул. Коммунистическая 48а-г.

ИСТОЧНИК KP.RU