2020-08-05T11:26:57+03:00
Общество

Минсельхоз: В Калининградской области убрали 90% посевных площадей рапса

Полностью убрали рапс в четырех муниципалитетах
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области близится к завершению уборка рапса. Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, аграрии убрали около 90% всех посевных площадей под озимый рапс урожая-2020.

«Полностью убрали рапс Краснознаменский, Озерский, Полесский и Славский городские округа. На эти муниципалитеты приходится четвертая часть всех посевных площадей рапса в регионе. Средняя по области урожайность этой культуры сейчас составляет 36 центнеров с гектара, средняя по России, по данным Министерства сельского хозяйства РФ, – 24,2 центнера с гектара», - отметили в министерстве сельского хозяйства.

Что касается зерновых и зернобобовых культур, они убраны на 6% посевных площадей. Среди лидеров уборочной кампании по зерну на данный момент – Правдинский и Славский городские округа, где урожай собран с 18 и 12% посевных площадей соответственно. Полностью в регионе убрана самая скороспелая зерновая культура – озимый ячмень. Он был посеян в шести муниципалитетах на общей площади более 1,2 тысячи гектаров. Средняя по области урожайность этой культуры составила 52 центнера с гектара, средняя по России – 32,5 центнера с гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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