Повар, моряк и медсестра: У кого в Калининграде выявили коронавирус

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:48:10+03:00

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За сутки в Калининградской области было выявлено 9 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших повар предприятия общепита, школьник, имевший контакт с заболевшим тренером по плаванию и прибывшая из Казахстана на ПМЖ, ее обследовали при оформлении документов. Также коронавирус был выявлен у адвоката, охранника ЧОП, и горожанки, которая ранее была в Тюмени. Кроме этого, COVID-19 подтверждён у сотрудника правоохранительных органов, моряка, вернувшегося из Египта и медицинской сестры ведомственной медицинской организации.

Всего в регионе по состоянию на среду, 5 августа, зарегистрировано 2942 случая заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU