На участке ул. Сергеева в Калининграде запретили остановку транспорта
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде на участке улицы Сергеева на три месяца запретили остановку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Знаки «Остановка запрещена» установили в среду, 5 августа, в районе Дома творчества детей и молодёжи.
По данным мэрии, ограничение вводится до 5 мая для обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по благоустройству территории, прилегающей к Нижнему пруду.
ИСТОЧНИК KP.RU