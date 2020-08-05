На участке ул. Сергеева в Калининграде запретили остановку транспорта

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:03:31+03:00

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В Калининграде на участке улицы Сергеева на три месяца запретили остановку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Знаки «Остановка запрещена» установили в среду, 5 августа, в районе Дома творчества детей и молодёжи.

По данным мэрии, ограничение вводится до 5 мая для обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по благоустройству территории, прилегающей к Нижнему пруду.

ИСТОЧНИК KP.RU