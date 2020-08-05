В Калининград прибудет судно с зараженными коронавирусом моряками
В четверг, 6 августа, в Калининградскую область прибудет рыболовецкий траулер с 75 членами экипажа, из которых было проверено 29 человек и выявлено 23 заболевших моряка. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе. Калининградских моряков на судне, которое возвращается с промысла, нет.
«Калининград - это ближайший порт, где можно обеспечить обсервацию. Все службы региона ведут активную подготовку по проведению всех необходимые мероприятий по недопущению распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции. Управление Роспотребнадзора совместно с учреждениями министерства здравоохранения проведутПЦР-исследования граждан, находящихся на судне, те, у кого уже выявлены заболевания будут доставлены в инфекционные стационары и получат необходимое лечение», - заявили в оперштабе
В оперштабе добавили, что судно встанет на рейд и будет находиться в режиме обсервации.
ИСТОЧНИК KP.RU