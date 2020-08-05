5 Авг. 2020 2020-08-05T12:24:33+03:00

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В Калининграде стартовала продажа билетов на первый домашний матч «Балтики» в новом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч «Балтика» - «Волгарь» состоится 8 августа на стадионе «Калининград». Всего будет продано 300 билетов – это 10% от вместимости спортивной арены.

«Болельщики, которые приобрели билеты на весенние матчи против ФК «Армавир», ФК «Авангард» и ФК «Текстильщик», могут воспользоваться ими для обмена на билет на один из трех домашних матчей», - отметили в пресс-службе балтийцев.

ИСТОЧНИК KP.RU