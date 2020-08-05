Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 9 случаев коронавирусной инфекции. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
«У одного человека заболевание протекает в форме ОРВИ, восемь инфицированных выявлены активно по результатам лабораторных обследований контактных в семейных очагах, очагах инфекции по месту работы, а так же при профилактическом обследовании», - сообщили в оперштабе.
Среди заболевших повар предприятия общепита, школьник, имевший контакт с заболевшим тренером по плаванию и прибывшая из Казахстана на ПМЖ, ее обследовали при оформлении документов. Также коронавирус был выявлен у адвоката, охранника ЧОП, и горожанки, которая ранее была в Тюмени. Кроме этого, COVID-19 подтверждён у сотрудника правоохранительных органов, моряка, вернувшегося из Египта и медицинской сестры ведомственной медицинской организации.
Всего в регионе по состоянию на среду, 5 августа, выявлено 2942 заболевших коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU