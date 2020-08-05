В Калининграде началось прощание с экс-мэром Юрием Савенко
Церемония проходит в храме святого благоверного великого князя Александра Невского
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В храме святого благоверного великого князя Александра Невского в Калининграде началось прощание с бывшим мэром Калининграда Юрием Савенко. Церемония будут проходить 12.00 до 13.30. Похоронят Савенко на старом кладбище на проспекте Мира рядом с отцом.
Юрия Савенко не стало в прошлую пятницу, 31 июля. Еще в январе он получил тяжелую травму головы и все эти месяцы находился в коме. В феврале Савенко перевезли в Москву, но и там врачи оказались бессильны.
Юрию Алексеевичу было 59 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU