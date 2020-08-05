В Калининграде объявили в розыск 16-летнюю девушку, которая 10 июля ушла из дома

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:12:44+03:00

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Отдел полиции Ленинградского района Калининграда объявил в розыск 16-летнюю Валентину Варченко. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 10 июля девушка ушла из дома на улице Куйбышева и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темные с рыжим отливом до плеч, на указательном пальце левой руки татуировка в виде сердца. Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-557 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU