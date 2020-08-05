В Калининграде пенсионерка отдала мошенникам 200 тыс рублей, чтобы получить компенсацию за БАДы

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:32:31+03:00

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В Калининграде пенсионерка лишилась крупной суммы денег после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

72-летней горожанке позвонил неизвестный и рассказал, что ей положена компенсация по решению суда за приобретённые ранее некачественные биологически активные добавки. Аферист убедил пенсионерку, что ей необходимо оплатить госпошлину и издержки по оформлению документов для получения «компенсации».

В результате горожанка сама сходила в банк и перевела мошенниками 205 тысяч рублей.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Личность и местонахождение злоумышленников устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU