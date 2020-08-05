Александр Ярошук попросил прощения у гроба Юрия Савенко

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:08:40+03:00

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В среду 5 августа в Калининграде, в храме святого благоверного великого князя Александра Невского прошло прощание с бывшим мэром города Юрием Савенко. Его преемник Александр Ярошук на прощании у гроба взял слово одним из первых и попросил прощения.

- Юрий, большое спасибо за время, которое мы провели вместе, - заявил Ярошук. - Это был мой первый учитель в моих политических начинаниях. Мы много времени проводили в дискуссиях, в чем-то мы соглашались, в чем-то не соглашались. Но всегда старались быть партнерами. Я хочу попросить у тебя прощения, если обидел словом или делом.

Также на церемонии присутствовали действующий мэр Алексей Силанов, врио губернатора Алексей Родин, председатель горсовета Андрей Кропоткин, председатель облдумы Марина Оргеева, а также бывший губернатор Николай Цуканов.

ИСТОЧНИК KP.RU