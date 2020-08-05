В Полесске муниципальное предприятие возглавлял директор с поддельным дипломом

В Полесском районе на должность директора МКУП «Полесская услуга» приняли человека с поддельным дипломом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре прошлого года мужчина предоставил в администрацию диплом о высшем образовании и смог получить должность директора. Муниципальным предприятием директор руководил более полутора лет.

Поддельный диплом выявили в ходе прокурорской проверки. Теперь на злоумышленника завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».