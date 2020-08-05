Милана Семенькова пройдет курсы реабилитации в Словакии

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Появились хорошие новости о Милане Семеньковой – малышке, страдающей спинально-мышечной атрофией, для которой жители Калининградской области, других регионов России, разных стран, звезды спорта, театра, кино, шоу-бизнеса собрали 2,1 миллиона долларов для покупки препарата «Золгенсма».

После введения «Золгенсма» (произошло это 15 июля в НИКИ педиатрии имени Вельтищева в Москве) наблюдающий ребенка врач разрешил сократить прием стероидов. И семья расценивает это однозначно положительно.

- Стало полегче, - написала мама девочки Виктория Кашуба в Инстаграме. – Сейчас другие планы, другой этап в жизни. Это труд над здоровьем ребенка. Ждем много оборудования для реабилитации. Пришли наши показатели после двух недель введения препарата. И нам вернули 2 таблетки стероидов (до этого Милане прописали 4 таблетки, поскольку необходимо было нарастить количество стероидов в организме ребенка. - Ред.).

Родители Миланы сообщили, что уже оплатили 4 курса реабилитации в центре «Адели» в Словакии.

- Обошлось в 1 миллион 350 тысяч рублей за четыре курса, - сообщила Виктория Кашуба. - Сейчас дождемся анализов, дадим организму окрепнуть и будем делать визу, чтобы уехать туда на реабилитацию.

На сайте «Адели» сказано, что центр специализируется на неврологической реабилитации.

И еще один штрих, на который обратили внимание калининрадцы, подисанные на страницы Миланы в социальных сетях. У Миланы явно обогатился словарный запас.

- Я счастлива, что у меня есть такое чудо, - призналась мама девочки. - Она стала говорить много новых слов, которые порои многие не понимают, но их точно знаю я. Милана - сильный ребенок, и мы верим, что все получится.