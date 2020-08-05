Калининградец искромсал ножом бывшего сожителя своей девушки

. Фото: Александр Подгорчук

В апреле 2019 года житель Черняховска зарезал бывшего сожителя своей девушки. Инцидент произошел в квартире на улице Дачной.

Мужчина нанес горожанину не менее 45 ударов ножом, от которых он скончался на месте происшествия.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. В ходе рассмотрения дела присяжные признали, что в ходе драки обвиняемый считал, что находится в состоянии обороны.

Суд пришел к выводу о том, что подсудимый превысил пределы необходимой обороны, без явной необходимости. И приговорил его к 9 годам 8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание черняховец будет в колонии строгого режима