Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Калининградец искромсал ножом бывшего сожителя своей девушки

Убийца получил 9 лет 8 месяцев в колонии строгого режима
Виктор СергеевВикторСергеев
КомментироватьОставить комментарий
.

.

Фото: Александр Подгорчук

В апреле 2019 года житель Черняховска зарезал бывшего сожителя своей девушки. Инцидент произошел в квартире на улице Дачной.

Мужчина нанес горожанину не менее 45 ударов ножом, от которых он скончался на месте происшествия.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. В ходе рассмотрения дела присяжные признали, что в ходе драки обвиняемый считал, что находится в состоянии обороны.

Суд пришел к выводу о том, что подсудимый превысил пределы необходимой обороны, без явной необходимости. И приговорил его к 9 годам 8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание черняховец будет в колонии строгого режима