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В Калининграде объявили сбор канцтоваров для детей из малоимущих семей

Сбор продлится до 20 августа
Екатерина КрейдерЕкатеринаКрейдер
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Сбор канцелярских товаров для детей из малоимущих семей организовал Центр социальной взаимопомощи «Сопричастность».

- Мы долгое время выжидали, не объявляли сбор помощи канцтоварами, потому как статистика последних двух месяцев показала очень неплохие результаты по устойчивости материального положения малообеспеченных семей благодаря путинским выплатам,- сообщается на старнице сообщества

В этом году требуется помощь 163 ребятам. Необходимо собрать различные канцелярские товары: тетради, ручки, карандаши, дневники, циркули, краски, портфели и многое другое.

Передать набор принадлежностей можно по адресу: Калининград, улица Маршала Новикова, 26 - КРОО "Центр социальной взаимопомощи "Сопричастность". Сбор проводится до 20 августа.