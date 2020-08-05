На Советском проспекте в Калининграде откроют новый торговый ряд «для бабушек»

В Калининграде за последнее время организовано шесть мест для торговли доморощенной продукцией. Об этом сообщил председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев.

«Работа в этом направлении будет продолжена. Вскоре откроется новый торговый ряд на Советском проспекте 24, где уже начались работы по монтажу и обустройству мест, где пожилые калининградцы смогут реализовывать овощи, фрукту, другую продукцию со своих участков», - сказал Чернышев.

При этом, добавил председатель комитета, власти только за неделю составили 39 административных протоколов за несанкционированную торговлю на городских улицах. Все протоколы направлены в адрес мировых судей для принятия мер административного воздействия.