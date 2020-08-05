В Калининградской области выросло число проводимых тестов на COVID-19

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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, удалось нарастить число ежедневно проводимых ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию. В среднем каждый день делается 127 тестов на 100 тысяч жителей региона, при плановом показателе 110 на 100 тысяч населения субъекта.

- Этому способствовало расширение сети лабораторий, в том числе частных, модернизация оборудования и проведение заборов и исследований в ежедневном режиме, - уточняют в оперштабе.

По состоянию на 5 августа на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 130 106 человек.

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