Полиция задержала вандала, который разрисовал стену Центрального рынка

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который с помощью баллончика с аэрозолем испортил стену здания Центрального продовольственного рынка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в ночь на 31 июля. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого и установили его личность. Им оказался пьяный 28-летний житель Калининграда, ранее он был судим за сбыт наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», злоумышленнику грозит штраф до 40 тыс рублей, обязательные или исправительные работы на срок до 360 часов, либо арест на срок до трех месяцев.