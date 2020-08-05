Алиханов показал будущую подсветку Кафедрального собора в Калининграде

Губернатор Антон Алиханов разместил на своей странице в Инстаграме фото будущей подсветки Кафедрального собора. Правда, пока это только компьютерная графика - как уточнил глава региона, «живые» тесты начнутся через неделю.

Пока это только компьютерная графика. Фото: Инстаграм

Ранее советник губернатора Вячеслав Генне рассказывал «Комсомолке», что для организации подсветки на острове проложили 7 километров кабелей.

- Собор станет светящимся музеем под открытым небом, - пообещал Генне. - Также световики работают над подсветкой деревьев. Уже выбрано порядка 5-6 групп деревьев, и они станут предметом световых инсталляций. К августу в рамках этапа светотехнических работ будет отработан фасад самого собора и его кровля.